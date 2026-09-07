Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo novog 3+ tiketa redakcije Tipa

В.М.

07. 09. 2026. u 07:40

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NOVI pogodak naših sjajnih tipstera!

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево новог 3+ тикета редакције Типа

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Možete ga proveriti OVDE, a evo i današnjih predloga.

3+ TIKET ZA PONEDELjAK

19.00 Mitjiland - Nordsjeland UG 3+ (1.57)

19.00 Malme - AIK UG 3+ (1.48)
20.00 OFK Beograd - IMT Novi Beograd UG 3+ (2.22)

 Ukupna kvota: 5.16

 

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