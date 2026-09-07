Politika

"TOG 25. OKTOBRA NA GRAĐANIMA JE DA ODLUČE" Mali: Na izborima će birati između mira i stabilnosti i povratka u prošlost

В. Н.

07. 09. 2026. u 09:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je danas da se narednih dana očekuje raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i naveo da će, ako pobedi Srpska napredna stranka (SNS), predsednik sledeće vlade biti Aleksandar Vučić.

ТОГ 25. ОКТОБРА НА ГРАЂАНИМА ЈЕ ДА ОДЛУЧЕ Мали: На изборима ће бирати између мира и стабилности и повратка у прошлост

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ nr

Mali je rekao da će građani na izborima odlučiti da li žele mir i stabilnost ili da zemlju vode oni koji blokiraju Srbiju i žele da je vrate u prošlost.

Ministar Mali je podsetio da je SNS na sednici Glavnog odbora održanoj u subotu u Nišu, odlučila da na predstojećim izborima Aleksandar Vučić bude nosilac liste te stranke koja će se zvati "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". 

- Ukoliko pobedimo i dobijemo poverenje naroda, Aleksandar Vučić će biti predsednik naredne Vlade Srbije. Tog 25. oktobra na građanima Srbije je da odluče hoće li nekog (Vladana) Đokića i (Dejana) Šoškića ili hoće Aleksandra Vučića. Hoće li one koji blokiraju puteve, koji žele Srbiju da vrate u prošlost ili one koji grade puteve, isplaćuju veće plate i penzije, bore se za svako novo radno mesto - rekao je Mali za RTS.

Dodao je da će građani na izborima odlučiti da li žele mir i stabilnost ili slike nasilja koje su viđene u poslednjih godinu i po. 

- Da li hoće da neko spolja upravlja Srbijom, u slučaju Đokića ili Šoškića ili hoće zajedno sa Aleksandrom Vučićem da gradimo nezavisnu, slobodarsku i slobodnu Srbiju. Izbor je na građanima Srbije. Mi ćemo u međuvremenu svako obećanje koje dajemo da ispunimo, da se borimo za Srbiju, da snagom naše ekonomije pokazujemo i snagu naših principa i snagu naše politike - rekao je Mali.

Glavni odbor SNS je na sednici u Nišu jednoglasno usvojio konačnu listu kandidata za narodne poslanike na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, da će na izborima da nastupa sa listom "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", da je nosilac liste Aleksandar Vučić, kao i da Vučić bude kandidat SNS za predsednika Vlade Srbije.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Pres konferencija Saše Ilića posle derbija: Kriterijum suđenja nije bio onakav kakav treba da bude, sudija mora da bude 50/50

Pres konferencija Saše Ilića posle derbija: "Kriterijum suđenja nije bio onakav kakav treba da bude, sudija mora da bude 50/50"