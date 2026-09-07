Federer poslao poruku teniseru koji je uhvaćen kako flertuje sa njegovim ćerkama
Imao je očinski savet za njega
Legendarni švajcarski teniser Rodžer Federer uputio je jasnu i direktnu poruku mladom Kruzu Hjuitu (17), sinu svog nekadašnjeg velikog rivala Lejtona Hjuita, nakon što je tinejdžer „uhvaćen“ u bliskom druženju sa Federerovim ćerkama bliznakinjama, Majlom i Šarlen.
Poslednjih meseci svetski mediji bruje o tome da se mladi Kruz veoma zbližio sa 17-godišnjom Majlom, a spekulacije su podgrejane njihovim zajedničkim pojavljivanjima na US Openu, Vimbldonu i Australijan openu. Navodno, Kruz čak razmatra i selidbu u Švajcarsku kako bi bio bliže sestrama Federer, ali i kako bi unapredio svoju tenisku karijeru.
Međutim, osvajač 20 Grend slem titula odlučio je da stvar uzme u svoje ruke. Kako prenosi magazin „New Idea“, Rodžer je seo sa mladim teniskim talentom kako bi mu objasnio šta je sve potrebno da bi se stiglo do samog vrha.
- Rodžer iskreno veruje da Kruz ima potencijal da ode do samog kraja u godinama koje dolaze. Ali mu je isto tako jasno stavio do znanja da oči moraju ostati na „glavnoj nagradi“. Trening mora biti prioritet, a sve što odvlači pažnju sa terena mora se držati pod kontrolom - navodi izvor blizak porodici.
Federer nije želeo da ulepšava stvarnost. Iako je stao uz Kruza kao mentor, poručio mu je da su žrtve neophodne.
- Pritisak može da bude ogroman, a Rodžer je bio vrlo iskren po tom pitanju. Čak i pored svog uspeha, neke stvari bi danas uradio drugačije i to je podelio sa Kruzom. Poruka je jasna: ako želiš na vrh, moraš da „stisneš zube“ i fokusiraš se na igru - dodaje izvor.
Kruz Hjuit trenutno zauzima 354. mesto na ATP listi i važi za jednu od najvećih nada svetskog tenisa. I dok su mladi par (ili bliski prijatelji) viđeni kako se smeju i razmenjuju nežnosti na tribinama u Njujorku, Kruzovi roditelji, Lejton i Bek, takođe su navodno zabrinuti zbog potencijalnih „ometanja“ koja bi mogla da uspore njegov sportski razvoj.
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