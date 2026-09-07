NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

Larreina/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ponedeljak 18.30 Kaljari - Leće 1X&0-3 (1.53)



21.30 Elče - Real Sosijedad 2 (2.25) 20.45 Udineze - Lacio UG 2-4 (1.60)21.30 Elče - Real Sosijedad 2 (2.25) Ukupna kvota: 5.51

Kaljari ima dobar domaći teren, nije ga lako savladati na njemu i verujemo da će izvući pozitivan rezultat protiv Lećea.

Udineze igra otvoreno, voli golove i očekujemo da ih bude protiv Lacija koji je sumnjinog kvaltieta ove sezone.

Real Sosijedad tradicionalno igra veoma dobro protiv Elčea, savladao ga je četiri puta na poslednjih pet međusobnih duela i vredi probati dvojku na Baskijce.

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