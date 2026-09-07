NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Ponedeljak
18.30 Kaljari - Leće 1X&0-3 (1.53)
21.30 Elče - Real Sosijedad 2 (2.25)
Ukupna kvota: 5.51
Kaljari ima dobar domaći teren, nije ga lako savladati na njemu i verujemo da će izvući pozitivan rezultat protiv Lećea.
Udineze igra otvoreno, voli golove i očekujemo da ih bude protiv Lacija koji je sumnjinog kvaltieta ove sezone.
Real Sosijedad tradicionalno igra veoma dobro protiv Elčea, savladao ga je četiri puta na poslednjih pet međusobnih duela i vredi probati dvojku na Baskijce.
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