Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

07. 09. 2026. u 08:21

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за понедељак

Larreina/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ponedeljak

18.30 Kaljari - Leće 1X&0-3 (1.53)

20.45 Udineze - Lacio UG 2-4 (1.60)
21.30 Elče - Real Sosijedad 2 (2.25)

Ukupna kvota: 5.51

Kaljari ima dobar domaći teren, nije ga lako savladati na njemu i verujemo da će izvući pozitivan rezultat protiv Lećea.

Udineze igra otvoreno, voli golove i očekujemo da ih bude protiv Lacija koji je sumnjinog kvaltieta ove sezone.

Real Sosijedad tradicionalno igra veoma dobro protiv Elčea, savladao ga je četiri puta na poslednjih pet međusobnih duela i vredi probati dvojku na Baskijce.

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