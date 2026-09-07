UTRKUJU SE KO ĆE VIŠE DA PLJUJE PO SRBIJI: Zajednički udar blokadera Popovića, hrvatskog istoričara i crnogorskih provladinih Vijesti
BLOKADER Dragan Popović i istoričar Hrvoje Klasić rekli su za crnogorske provladine "Vijesti" da je o generalu Ratku Mladiću "skrojena mitska priča čiji se elementi ne preispituju i kritički ne sagledavaju".
I dok Srbi žale za svojim herojem, Hrvati, Bošnjaci i Crnogorci se utrkuju ko će više da pljune po Srbiji.
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U Beogradu će danas biti sahranjen general Ratko Mladić, a od ranog jutra veliki broj građana stoji u redu ispred crkve na Vidikovcu kako bi mu odao poslednju počast.
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