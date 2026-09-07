Politika

UTRKUJU SE KO ĆE VIŠE DA PLJUJE PO SRBIJI: Zajednički udar blokadera Popovića, hrvatskog istoričara i crnogorskih provladinih Vijesti

В.Н.

07. 09. 2026. u 09:51

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BLOKADER Dragan Popović i istoričar Hrvoje Klasić rekli su za crnogorske provladine "Vijesti" da je o generalu Ratku Mladiću "skrojena mitska priča čiji se elementi ne preispituju i kritički ne sagledavaju".

УТРКУЈУ СЕ КО ЋЕ ВИШЕ ДА ПЉУЈЕ ПО СРБИЈИ: Заједнички удар блокадера Поповића, хрватског историчара и црногорских провладиних Вијести

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

I dok Srbi žale za svojim herojem, Hrvati, Bošnjaci i Crnogorci se utrkuju ko će više da pljune po Srbiji.

Pogledajte:

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

U Beogradu će danas biti sahranjen general Ratko Mladić, a od ranog jutra veliki broj građana stoji u redu ispred crkve na Vidikovcu kako bi mu odao poslednju počast.

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