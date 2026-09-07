Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

07. 09. 2026. u 08:52

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Avdo Bilkanovic / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Ponedeljak

18.00 Riga - Daugavpils GG (1.70)

19.00 Mjalbi - Geteborg GG (1.57)
19.00 Žalgiris 2 - Neptunas GG (1.58)

Ukupna kvota: 4.22

 

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