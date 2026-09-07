Igrao za Zvezdu i reprezentaciju Srbije, Partizan ga dva puta zvao u Humsku, sada je viđen na večitom derbiju

Crno-beli su ga 2022. godine zvali da pojača defanzivnu liniju

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Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentativac Srbije, Jagoš Vuković, bio je u nedelju na stadionu "Rajko Mitić", gde je sa tribina ispratio 180. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana.

Vuković je viđen u društvu Filipa Kasalice i Slavoljuba Đorđevića, sa kojima je razgovarao pre početka jednog od najvećih sportskih događaja u Srbiji.

Vuković je karijeru počeo upravo u Crvenoj zvezdi, a tokom bogate karijere nosio je i dres Rada, PSV-a, Rode, Vojvodine, Konje i Olimpijakosa. Nastupao je još u Italiji i Kini, gde je proveo dve godine.

Iskusni štoper svojevremeno je bio i velika želja Partizana. Crno-beli su ga u dva navrata pozivali da se preseli u Humsku, a jedan od tih pokušaja dogodio se u periodu kada je Partizan tražio dodatno iskustvo i kvalitet u poslednjoj liniji - 2022. godine.

Vuković je tokom karijere stigao i do reprezentacije Srbije. Za nacionalni tim upisao je 15 nastupa, čime je zaokružio izuzetno zanimljivu fudbalsku priču.