ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Ponedeljak
20.00 Plimut U21 - Kardif U21 |2+ (1.95)
20.00 Jong PSV - Den Boš |2+ (1.83)
Kvota: 3.57
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