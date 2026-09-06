GOLOVI SU RETKOST U OVOM DERBIJU: Sudar dve ekipe sa maksimalnim učinkom i tradicijom tvrdih mečeva

Juventus i Milan sastaju se u nedelju od 21.45 na „Alijanc stadionu“ u Torinu, u derbiju trećeg kola Serije A.

Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Obe ekipe osvojile su maksimalnih šest bodova u prva dva kola, pa će ovaj susret biti njihov prvi veliki test u novoj sezoni.

Juventus je sezonu otvorio pobedama nad Frozinoneom (1:0) i Parmom (2:0), uz dva meča bez primljenog gola. „Stara dama“ je tako treću sezonu zaredom dobila prve dve utakmice u šampionatu bez primljenog gola. Ekipa Lučana Spaletija pokazala je veliku defanzivnu stabilnost, a u završnici prelaznog roka dodatno je pojačala napad dovođenjem Nika Voltemadea.

Milan je takođe maksimalan posle dva kola, pošto je savladao Torino (2:1) i Veneciju (2:0). Ruben Amorim ima priliku da pobedom nad Juventusom ostvari tri pobede u prva tri kola na klupi „rosonera“. Klub je u finišu prelaznog roka doveo Omarija Hačinsona na pozajmicu, dok je napadač Gonsalo Ramos već postigao prvenac u Seriji A.

Poseban motiv imaće srpski reprezentativac Strahinja Pavlović, koji je potpisao novi ugovor sa Milanom i biće u sastavu za ovaj derbi.

Kada je reč o međusobnim duelima, golovi su u poslednje vreme prava retkost. Četiri od poslednjih pet susreta u Seriji A završena su 0:0, dok Milan nije postigao gol protiv Juventusa u poslednjih šest prvenstvenih utakmica.

Poslednji pogodak „rosonera“ na terenu Juventusa datira još od pre više od tri godine. U poslednjih šest ligaških duela Juventus ima dve pobede i četiri remija, uz šest uzastopnih utakmica bez primljenog gola.

Iako je Milan u poslednje vreme popravio učinak u Torinu i izgubio samo jedan od poslednjih šest gostovanja Juventusu, istorija ovih duela jasno ukazuje na tvrd i neizvesan meč. Juventus je na poslednjih šest domaćih utakmica svaki put imao ukupno tačno dva gola, dok su samo dve od poslednjih sedam Milanovih gostujućih utakmica u Seriji A donele više od 2,5 golova.

Juventus će biti bez Kenana Jildiza i Kefrena Tirama, dok su Andrea Kambijazo i Veston Mekeni pod znakom pitanja. Milan ne može da računa na Matiju Gabiju, dok se očekuje da Pavlović bude u sastavu.

Sve ukazuje na utakmicu u kojoj će oprez biti iznad ofanzivnog rizika. Obe ekipe su dobro počele sezonu, Juventus još nije primio gol u šampionatu, a istorija međusobnih duela je izrazito „tvrda“.

Predlog Tipa: 0-2 (1,73)

