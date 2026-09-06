Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

06. 09. 2026. u 08:00

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NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за недељу нашег познатог типстера

FOTO: Arhiva novosti

Nedelja

16.30 Bromapojkarna – Elfsborg 2 (2,10)

17.30 Arsenal – Čelsi 1 (1,70)

19.00 Trabzon – G‘birligi 1 (1,55)

21.30 Žil Visente – Akademiko V. 1 (1,92)

Ukupna kvota: 10,62

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