ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Nedelja
16.30 Bromapojkarna – Elfsborg 2 (2,10)
17.30 Arsenal – Čelsi 1 (1,70)
19.00 Trabzon – G‘birligi 1 (1,55)
21.30 Žil Visente – Akademiko V. 1 (1,92)
Ukupna kvota: 10,62
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