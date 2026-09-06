"GORI“ MARAKANA: Rijera ima plan, Ilić ima nešto što se ne uči – sprema se 90 minuta za pamćenje

Crvena zvezda i Partizan danas od 19 časova na "Marakani" igraju 180. večiti derbi, a u centru pažnje biće dvojica trenera kojima će ovo biti prvi okršaj u najvećoj utakmici srpskog fudbala, Albert Rijera na jednoj i Saša Ilić na drugoj strani.

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Crvena zvezda i Partizan u najveću utakmicu srpskog fudbala ulaze sa potpuno različitim raspoloženjem. Crveno-beli imaju maksimalan učinak u prvenstvu, ali je težak poraz u Plzenju od 5:1 ozbiljno poljuljao atmosferu. Partizan, sa druge strane, nije uspeo da izbori evropsku jesen i već sada zaostaje u prvenstvenoj trci. Ipak, sve to u derbiju može da padne u vodu.

Posebno će biti zanimljiv duel dvojice trenera kojima će ovo biti prvi večiti derbi na klupi, Alberta Rijere i Saše Ilića.

Španac je od dolaska u Zvezdu uneo dosta promena. Menjao je formacije, pozicije igrača i tražio idealnu kombinaciju, a sada ga čeka najveći mogući test.

Jedna od glavnih dilema biće napad: Marko Arnautović ili Bamba Dijeng? Senegalac bi mogao da dobije priliku upravo u utakmici u kojoj se traže brzina, snaga i karakter. Rijera će morati da pokaže i koliko brzo ume da reaguje kada plan A ne funkcioniše.

Na drugoj strani nalazi se čovek koji je večiti derbi igrao bezbroj puta – Saša Ilić. Ovoga puta prvi put ga dočekuje kao trener Partizana. To iskustvo ne može da se kupi niti nauči iz knjiga.

Ilić zna šta igrač oseća kada izađe pred pune tribine, zna pritisak, tenziju i značaj svakog duela. Njegov najveći zadatak biće da to iskustvo prenese na ekipu i ubedi je da trenutna tabela nema nikakav značaj.

Partizan na "Marakani" nije slavio godinama, još od doba kada su Tavamba i Leonardo predvodili napad, dok je Zvezda vezala nekoliko pobeda u međusobnim duelima i trijumf na derbiju joj polako ulazi u rutinu.

Zato su crveno-beli opravdano favoriti, posebno zbog domaćeg terena i šireg kadra.

Ali derbi nikada nije obična utakmica. Rijera ima kvalitet i jasnu ideju, Ilić ima iskustvo i emociju. Jedan će pokušati da derbi dobije taktikom, drugi karakterom.

Očekujemo tvrdu i nervoznu utakmicu, sa mnogo duela i bez previše rizika u prvom poluvremenu. Zvezda bi trebalo da ima više loptu i više prilika, ali Partizan neće lako pasti.

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