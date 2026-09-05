Najopasniji rezultat je 2:0? Inter je to dokazao i to protiv Napolija! (VIDEO)
Fudbaleri Intera savladali su večeras Napoli rezultatom 3:2 u spektakularnoj utakmici trećeg kola Serije A.
Tokom prvog poluvremena viđeno je pregršt šansi na obe strane, a golmani zadivljujućim odbranama bili heroji svojih timova, pa se tako na poluvreme otišlo onim najnepopularnijim rezultatom u fudbalu - 0:0.
U nastavku igre viđen je pravi spektakl. Napoli je blic-krigom došao do 2:0, i to golovima Politana u 50. i Hojlunda u 53. minutu. Tada se činilo da će tri boda otići u južni deo Italije, međutim domaći igrači su se pobrinuli da ipak tri boda ostanu na severu ove zemlje.
Naime, samo tri minuta nakon gola Hojlunda Lautaro Martinez smanjuje na 1:2. Tiram je glavom pogodio za izjednačenje u 82. minutu. Nestvarni promašaj u 90. minutu Angise samo minut kasnije kažnjava ponovo Lautaro Marinez koji donosi totalni preokret "neroazurima" i izaziva "ludnicu" na tribinama stadiona Đuzepe Meaca.
Nakon tri kola Inter je maksimalan sa devet bodova, dok je Napoli sa svega tri boda tek 13. na tabeli Serije A.
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