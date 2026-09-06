VODITELJKA OSUĐENA NA SMRT! Sara Kalifa dobila smrtnu kaznu zbog proizvodnje i trgovine drogom
KRIVIČNI sud u Kairu osudio je danas egipatsku televizijsku voditeljku i producentkinju Saru Kalifu i još 11 optuženih na smrtnu kaznu vešanjem, nakon što ih je proglasio krivim za formiranje kriminalne organizacije koja je, prema optužnici, nabavljala sirovine za proizvodnju sintetičkih droga i trgovala njima.
Presuda je izrečena u prisustvu optuženih i jednoglasno, nakon što je sud dobio mišljenje velikog muftije Egipta, koje je u postupcima izricanja smrtne kazne obavezno zatražiti, prenosi Al Džazira.
Sud je još devetoro optuženih osudio na doživotni zatvor, dok je sedmoro oslobodio optužbi.
Presuda je usledila oko mesec dana nakon što je sud odlučio da spise predmeta Sare Kalife i još nekoliko optuženih prosledi velikom muftiji, što je zakonom propisana procedura koja prethodi izricanju smrtne kazne u Egiptu.
Slučaj datira iz jula 2025. godine, kada je javno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Sare Kalife i još 27 osoba, tereteći ih da su formirali kriminalnu organizaciju specijalizovanu za nabavku sirovina za proizvodnju sintetičkih droga iz inostranstva, njihovu proizvodnju, distribuciju i trgovinu u Egiptu.
Istraga je pokazala da su optuženi jedan stambeni objekat koristili za skladištenje sirovina i proizvodnju droge, a ukupna količina zaplenjenih sintetičkih droga i sirovina za njihovu proizvodnju premašila je 750 kilograma.
Prema istrazi, Sara Kalifa obezbeđivala je deo novca potrebnog za aktivnosti organizacije, putovala van Egipta kako bi se sastala sa dvojicom optuženih i sa njima koordinirala nabavku sirovina i njihov unos u zemlju, a uz to je navodno olakšavala komunikaciju između njih i ostalih članova organizacije.
Prema policijskim saznanjima, organizaciju su predvodili jedan državljanin Iraka i jedan Egipćanin, dok su ostali članovi imali različite uloge u upravljanju njenim aktivnostima i angažovanju učesnika u nabavci sirovina, proizvodnji i distribuciji droge.
(Tanjug)
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