SAZNAJEMO: Đokić ostaje na tzv. Studentskoj listi
POLITIČAR Vladan Đokić ostaje na tzv. Studentskoj listi iako su plenumi pokrenuli proces vetiranja, odnosno izbacivanja sa liste.
Ostaje na listi nakon niza pretnji kompletnom univerzitetu i desetinama studenata koji vode plenume!
Pretnje i pritisci su bili takvi da su se neki od studenata organizovali da zatraže fizičku i psihičku zaštitu od NVO hidre!
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