Politika

SAZNAJEMO: Đokić ostaje na tzv. Studentskoj listi

В.Н.

06. 09. 2026. u 08:36

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POLITIČAR Vladan Đokić ostaje na tzv. Studentskoj listi iako su plenumi pokrenuli proces vetiranja, odnosno izbacivanja sa liste.

САЗНАЈЕМО: Ђокић остаје на тзв. Студентској листи

Foto: Z.Jovanović

 Ostaje na listi nakon niza pretnji kompletnom univerzitetu i desetinama studenata koji vode plenume!

Pretnje i pritisci su bili takvi da su se neki od studenata organizovali da zatraže fizičku i psihičku zaštitu od NVO hidre!

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