Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

05. 09. 2026. u 13:15

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Foto: Massimo Paolone/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Subota

16.00 Mančester siti - Koventri siti 1 (1.19)

20.45 Roma - Atalanta 1 (1.73)
21.15 Sporting - Nasional 1 (1.16)

Ukupna kvota: 2.39

Danas biramo dva najveća favorita, Siti i Sporting, a uz to dodajemo razigranu Romu koja puca od samopouzdanja i postigla je osam golova na uvodne dve utakmice.

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