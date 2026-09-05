LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Subota
16.00 Mančester siti - Koventri siti 1 (1.19)
21.15 Sporting - Nasional 1 (1.16)
Ukupna kvota: 2.39
Danas biramo dva najveća favorita, Siti i Sporting, a uz to dodajemo razigranu Romu koja puca od samopouzdanja i postigla je osam golova na uvodne dve utakmice.
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