Fudbal

Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)

Filip Milošević

05. 09. 2026. u 21:04

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Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.

Душан Влаховић је газда у Истанбулу! Бешикташ голом Србина славио на гостовању Фенербахчеу (ВИДЕО)

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U Istanbulu odigran je veliki gradski derbi između Fenera i Bešiktaša, a heroj "crno-belih" bio je Dušan Vlahović.

Naime, Fener je golom Škrinjara sredinom prvog poluvremena došao do vođstva, da bi Ridvan Jilmaz doneo izjednačenje Bešiktašu u finišu prvog poluvremena. U nastavku viđena je velika borba, a u 73. minutu reprezentativac Srbije Dušan Vlahović postiže pogodak za goste i utišava stadion "Čobani".

Do kraja se rezultat nije menjao, Bešiktaš u evropski deo Istanbula nosi tri boda, a ime Dušan Vlahović oriće se ulicama grada.

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