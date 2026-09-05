Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
U Istanbulu odigran je veliki gradski derbi između Fenera i Bešiktaša, a heroj "crno-belih" bio je Dušan Vlahović.
Naime, Fener je golom Škrinjara sredinom prvog poluvremena došao do vođstva, da bi Ridvan Jilmaz doneo izjednačenje Bešiktašu u finišu prvog poluvremena. U nastavku viđena je velika borba, a u 73. minutu reprezentativac Srbije Dušan Vlahović postiže pogodak za goste i utišava stadion "Čobani".
Do kraja se rezultat nije menjao, Bešiktaš u evropski deo Istanbula nosi tri boda, a ime Dušan Vlahović oriće se ulicama grada.
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