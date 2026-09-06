Leteće perje u Londonu! Neustrašivi Čelsi dolazi na "Emirejts" da sruši šampiona!

APSOLUTNI derbi trećeg kola Premijer lige igra se u Londonu gde će, u okršaju dva za sada perefektna tima, fudbaleri Arsenala ugostiti poletni Čelsi (17.30).

David Klein / imago sportfotodienst / Profimedia

Arsenal je novu sezonu počeo na način na koji šampion i treba da počne – sa tri pobede (dve u Premijer ligi, plus ona u Komjuniti šildu), tri sačuvane mreže i sedam postignutih golova.

Poslednja je stigla na gostovanju Aston Vili, gde je Mikel Artetin tim slavio minimalnim rezultatom 1:0.

Gol vredan pobede postigao je Bukajo Saka, mada treba reći da "tobdžije" nisu bile dominantne na tom meču kao protiv Koventrija na otvaranju Premijer lige ili protiv Sitija u Komjuniti šildu.

Odiše samopouzdanjem akutelni šampion Engleske koji je prošle godine konačno osvojio Premijer ligu i tako probio led sa Mikelom Artetom na čelu.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Vadim Ghirda

Što se tiče današnjeg duela, posebno impresivno deluje podatak da Arsenal već godinama dominira u londonskim derbijima.

"Tobdžije" nisu izgubile nijedan od poslednjih 16 premijerligaških okršaja protiv gradskih rivala, uz čak 12 pobeda i četiri remija. Ipak, postoji i jedan zanimljiv negativan trend – u prethodne 21 godine samo jednom su sezonu u Premijer ligi otvorili sa tri uzastopne pobede, i to u sezoni 2022/23.

Čelsi, sa druge strane, u ovaj meč stiže uz možda još atraktivniji start. Ekipa Ćabija Alonsa postigla je čak sedam golova u prva dva ligaška meča, što je najbolji učinak u ligi.

Poslednji trijumf protiv Brajtona, 4:3, bio je pravi povratak fudbala kakav ljubitelji Premijerlige vole – Čelsi je vodio 3:0, zatim dozvolio protivniku da se vrati na 3:2, ali je ipak uspeo da sačuva pobedu.

Brz početak postao je zaštitni znak novog Čelsija. Plavci su u prva dva kola postizali gol u uvodna četiri minuta, što je tek drugi put u istoriji Premijerlige da jedna ekipa uradi takvu stvar u prva dva susreta sezone.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Međutim, Arsenal ima ono što Čelsi trenutno nema – psihološku prednost u međusobnim duelima. "Tobdžije" su slavile u poslednja tri susreta protiv gradskog rivala i više od pet godina nisu izgubile od Čelsija. Poslednji put Plavci su ih savladali još u avgustu 2021. godine.

Arteta pred derbi ima nekoliko kadrovskih dilema. Deklan Rajs je izašao tokom utakmice sa Aston Vilom, ali je trenirao tokom nedelje i očekuje se da bude spreman. Kristijan Moslera je takođe osetio problem i propustio trening, pa bi Ezi Konsa mogao da dobije priliku za debi u startnoj postavi. Jirijen Timber se vratio punom treningu, dok će Vilijam Saliba zbog problema sa leđima još neko vreme biti van stroja.

Ni Čelsi nije bez problema. Mojses Kaisedo je obnovio raniju povredu i njegov nastup je pod znakom pitanja. Džordan Henderson i Marko Palestra takođe neće biti u konkurenciji, dok bi Malo Gusto i Romeo Lavija ponovo mogli da popune sredinu terena.

Naravno, Enco Fernandez je prodato Sitiju na poslednji dan prelaznog roka, tako ni njega neće biti, a ni njegove namenjene zamene Lamina Kamare iz Monaka čiji transfer nije mogao biti ugovoren na vreme.

Posebna pažnja biće usmerena na Kol Palmera, koji ima priliku da na svom 99. premijerligaškom nastupu za Čelsi postigne jubilarni 50. gol za klub. Sve ukazuje na spektakl, ali Arsenalova odbrana i domaći teren daju šampionu malu prednost.

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