AUTOBUS PUN DECE SE SURVAO U PROVALIJU: Preko 20 mrtvih
Na Zelenortskim Ostrvima dogodila se saobraćajna nesreća kada je autobus pun đaka pao sa visine, pri čemu je poginula najmanje 21 osoba.
Prema rečima lokalnog zvaničnika civilne zaštite, nesreća se dogodila nakon što je autobus sa đacima skrenuo sa puta i pao sa visine na ostrvu Fogo na Zelenortskim Ostrvima u subotu uveče.
Kako danas prenosi zelenortska novinska agencija Inforpres, najmanje deset putnika je ispalo iz vozila, koje je palo sa visine od približno 30 metara.
Među poginulima, kako se navodi, ima i dece. Neki od putnika ostali su zarobljeni u uništenom vozilu.
Autobus se kretao na liniji Ča das Kaldeiras - Kampanas.
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