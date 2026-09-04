ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Dinamo više nema izbor

* Bivši fudbaler Zorje, tipuje ukrajinsko prvenstvo

Photo: Ukrinform / Sipa USA / Profimedia

MOJ TIP

petak,

ČERNOMOREC - LIVI BEREG 0-2

Žitomir - Kudrivka 1

subota,

Krivbas - Kolos 1X

Harkov - Obolon 1

Karpati - Šahtjor 2

nedelja,

Epicentar - Bukovina 2-3

Veres - Zorja X2

DINAMO K. - ČERKASI 1

Černomorec i Livi Bereg predvode treneri sa decenijskim radom i iskustvom. Taktike sa kojima bi jedan drugog mogli da iznenade u međusobnom duelu prestale su da postoje. Zbog nešto lošijeg starta u sezoni, izvesno je da će kolege želeti da se „zaštite“ od novog kiksa, pa će igrati oprezno. Malo golova je najbolji izbor.

Dinamo je ispao iz Evrope, a situaciju se još više pogoršala posle poraza od Bukovine u prvenstvu. Sve kredite kod navijača Kijevljani su potrošili, od okršaja sa Čerkasijem nemaju pravo na grešku.