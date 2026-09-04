POLITIČKO SAMOUBISTVO: Blokaderi se raspadoše živi

MESECIMA slušamo kako blokaderi kukumavče za izborima, a kada su ih konačno dočekali, doživeli su klasičan politički fijasko pre nego što su uopšte izašli na birališta.

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- Ironija života, koliko samo slušamo od blokadera da hoće izbore i eto im izbori i šta sad...kako su krenuli na njih neće imati kod da se pojavi jer se živi isvađaše, izdeliše, optužiše, iznapadaše.. da je smešno za gledati, a kamoli da ih iko doživljava za neku ozbilnu političku opciju. Pazite sad ovo ludilo: