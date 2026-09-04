OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Petak
18.30 Kafenberg - Herta Vels GG (1.49)
19.00 Valern - Rid GG (1.69)
19.00 Olesund - Start GG (1.45)
Kvota: 3.65
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