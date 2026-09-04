Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

Немања Пејчић

04. 09. 2026. u 14:18

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

Petak

18.30 Kafenberg - Herta Vels GG (1.49)

19.00 Valern - Rid GG (1.69)

19.00 Olesund - Start GG (1.45)

Kvota: 3.65

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