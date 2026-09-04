Nekad druga na svetu, sada je jedna od najlepših teniserki sveta brzo ispala na US Openu
Bolja od nje bila je Koko Gof
Španska teniserka Paula Badosa, nekada druga na svetu i jedna od najlepših igračica na VTA turu, eliminisana je već u ranoj fazi US Opena nakon što je izgubila od domaće zvezde Koko Gof rezultatom 6:4, 7:6(5).
Meč, odigran pred više od dvadeset hiljada bučnih američkih navijača, bio je izuzetno napet. Badosa, koja je u jednom trenutku pokazivala znake frustracije zbog prekida servisa i buke, napravila je ključnu duplu grešku, svoju šestu u meču, pri rezultatu 4:5 u taj-brejku drugog seta. Ta greška dala je Gofovoj prednost koja se pokazala odlučujućom.
Ova 28-godišnja Katalonka, trenutno 87. na VTA listi, vratila se na US Open nakon što je propustila 2025. godine zbog povrede.
Iako je na svom prethodnom US Openu stigla do četvrtfinala, Badosa je duže vreme bila u minus fazi. kako zbog povrede tako i zbog ličnih problema i raskida sa Stefanosom Cicipasom.
U julu je stigla do finala posle 706 dana, u švedskom Bastadu, a dobri rezultati su je opet vratili u TOP 100.
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