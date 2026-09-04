PRIŠTINA NASTAVLJA TEROR NAD SRBIMA: Kancelarija za KiM uputila važan apel međunarodnoj zajednici zbog Kurtijeve samovolje

PRIŠTINA je danas nastavila protivpravno i nasilno rušenje srpske imovine na jezeru Gazivode, u opštini Zubin Potok, a koju su meštani gradili i sticali decenijama, a istovremeno, u Zvečanu su bespravno oduzeti objekti pod izgovorom da su vlasništvo preduzeća "Trepča", saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

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- Ovi potezi u Zubinom Potoku, ali i Zvečanu ukazuju da međunarodna zajednica koja je u prethodnom period navodno 'oštro osudila' ovakve jednostrane postupke vlasti Aljbina Kurtija mora sa reči da pređe na dela i preduzme konkretne korake da zaustavi divljanje i teror Prištine i kršenje zakona, jer je to jedini način da se stane na put osionom i samovoljnom postupanju i ugrožavanju prava Srba - navodi se u saopštenju.

Kancelarija za KiM ističe da saopštenja međunarodnih predstavnika do sada nisu urodila nikakvim plodom, te da to ukazuje ili da nema istinske odlučnosti da se Priština zaustavi ili da u svojim delima Kurti ima podršku.

- O kršenju prava Srba govori i činjenica da je medijima koji žele da izveštavaju o ovom novom eskalatornom potezu Prištine kod jezera Gazivode onemogućeno da snime rušenje srpskih objekata, jer je čitav prilaz blokiran od strane takozvane kosovske policije koja je postavila blindirana vozila kod prilaza selu - ukazuje se u saopštenju.

Kancelarija za KiM naglašava da se, ipak, ne mogu sakriti nepočinstva vlasti Aljbina Kurtija.

- Kancelarija za Kosovo i Metohiju će o svemu ponovo obavestiti sve relevantne međunarodne predstavnike, a naši predstavnici na terenu, zajedno sa našom Srpskom listom ostaju u kontaktu sa pogođenim porodicama i naći ćemo način da im pomognemo - zaključuje se u saopštenju.

Na obali jezera Gazivode danas je, na zahtev preduzeća "Ibar-Lepenac", počelo rušenje objekata, nakon što je 18. avgusta istekao rok koje je to preduzeće dalo za oslobađanje navodno uzurpirane imovine za koju tvrde da je navodno u njihovom vlasništvu. U Rezalama je srušena i seoska sala, saznaje Tanjug.

Od kompanije Ibar - Lepenac 11 porodica iz Kovača i Rezala na obali jezera Gazivode dobilo je 8. avgusta rešenja da napuste svoje objekte, za koje "Ibar-Lepenac" tvrdi da su izgrađeni na parceli koja navodno pripada tom preduzeću.

Dve porodice su pred sudom pokušale da privremenim merama spreče rušenje, ali su njihovi zahtevi odbijeni.

Na zahtev kompanije "Ibar-Lepenac", do sada je na jezeru Gazivode srušeno 17 objekata u vlasništvu Srba, za koje je ta kompanija tvrdila da su izgrađeni na zemljištu koje je u njenom vlasništvu.

Objekti su srušeni protivpravno, bez sudske odluke, iako su vlasnici pojedinih objekata pokrenuli sudske postupke protiv direktora kompanije "Ibar-Lepenac" Faruka Mujke.

(RT Balkan)

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