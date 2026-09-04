TRAGEDIJA! Bivši trener Partizana poginuo u saobraćajnoj nesreći

UŽASNA vest dolazi iz regiona!

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Košarkašku javnost u Severnoj Makedoniji potresla je vest o smrti mladog trenera Antonija Saveskog. Tridesettrogodišnji muškarac iz Ohrida poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Nesreća se dogodila tokom noći na autoputu Ohrid-Kičevo. Saveski je bio za volanom automobila kada se dogodio tragičan sled događaja. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije, vozilo je prvo udarilo u pse lutalice koji su se nalazili na putu.

Nakon prvog udara, automobil je sleteo sa puta i udario u metalnu zaštitnu ogradu. Ubrzo nakon toga, vozilo se zapalilo. Na mesto nesreće pozvana je Teritorijalna vatrogasna jedinica Ohrida. Vatrogasci su ugasili požar, ali Savesku, nažalost, nije bilo spasa. Nakon gašenja požara, telo vozača je pronađeno u automobilu. Nadležne službe su sprovele istragu kako bi utvrdile sve okolnosti tragedije.

Saveski je rođen u Ohridu, gde je napravio prve korake u košarci. Nakon igračke faze svog života, odlučio je da ostane u sportu i posveti se trenerskom poslu. Najveći deo svog rada usmerio je na mlade košarkaše. Bio je trener u školi Partizan Vodno Sans iz Skoplja, a zatim je radio i u omladinskom klubu Anđeli.

Njegov poslednji angažman bio je u omladinskoj školi Anđela. U tom klubu je nastavio da prenosi svoje znanje i ljubav prema košarci deci i mladim igračima. Ljudi koji su ga poznavali pamtili su ga kao velikog ljubitelja košarke. Za njega sport nije bio samo posao, već važan deo svakodnevnog života.

Pored trenerskog rada, Saveski je bio poznat i kao strastveni kolekcionar sportskih dresova. Tokom godina sakupio je približno 500 košarkaških dresova. Njegova kolekcija svedočila je o njegovoj ogromnoj ljubavi prema igri kojoj je posvetio veći deo svog života. Posebno je uživao u pričama koje stoje iza klubova i igrača čije je dresove čuvao.

Vest o njegovoj iznenadnoj smrti izazvala je brojne reakcije u makedonskoj košarkaškoj zajednici. Bivše kolege, igrači, prijatelji i ljudi koji su ga upoznali kroz rad sa mladima opraštaju se od Saveskog. Njegov prerani odlazak je veliki gubitak za njegovu porodicu, prijatelje i košarkaške timove u kojima je radio.