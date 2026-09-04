"PROGON SRBA U BIH I HRVATSKOJ ZBOG ODAVANJA POČASTI RATKU MLADIĆU" Linta: Dvostruki standardi ne mogu biti temelj istinskog mira i pomirenja

PREDSEDNIK Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je danas da je u BiH i Hrvatskoj na delu progon Srba zbog objava na društvenim mrežama nakon smrti generala Ratka Mladića.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Linta je naveo da to potvrđuje masovno podnošenje krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske, davanje otkaza Srbima u Federaciji BiH, kao i konkretni slučajevi kažnjavanja i proterivanja državljana BiH iz Hrvatske.

- Apsolutno je neprihvatljivo da se desetine hiljada ljudi prijavljuju zbog komentara, izjava saučešća ili fotografija na društvenim mrežama, kao i da dobijaju otkaze, zbog odavanja počasti generalu Mladiću - naveo je Linta u saopštenju.

Naglasio je da se odavanje počasti ne može izjednačavati sa podsticanjem na nacionalnu, versku ili rasnu mržnju niti sa veličanjem zločina.

- Ovde se radi o brutalnom udaru na slobodu izražavanja i pokušaju da se strahom, pritiscima i progonom nametne jedino dozvoljeno tumačenje ratne prošlosti koje je definisao Haški tribunal - naveo je Linta.

Prema njegovim rečima, neprihvatljivo je da Srbi moraju da ćute o svojim žrtvama, stradanju i ljudima koji su, kako je naveo, simboli borbe za slobodu i opstanak našeg naroda. Linta je kao posebno skandalozno ocenio ponašanje Hrvatske, gde se, kako je naveo, državljani BiH srpske nacionalnosti zbog objava u kojima su odali počast generalu Ratku Mladiću novčano kažnjavaju, ostaju bez boravišnih i radnih dozvola, proteruju se i zabranjuje im se ulazak u Hrvatsku na određeni vremenski period.

- Ako Evropa zaista počiva na vladavini prava, slobodi izražavanja i jednakim standardima, onda mora jasno da osudi praksu u Hrvatskoj i Federaciji BiH da se Srbi progone zbog svog mišljenja i stava, dok se istovremeno zatvaraju oči pred istinom o masovnom stradanju srpskog naroda. Dvostruki standardi ne mogu da budu temelj istinskog mira i pomirenja - zaključio je Linta.

(Tanjug)