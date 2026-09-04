PRODALI STE AUTO I UZELI NOVAC ALI: Jedna stvar može da vam napravi ozbiljan problem

MNOGI misle da je prodaja automobila završena čim predaju ključeve i prime novac, ali postoji još jedna važna stvar koju ne treba zanemariti.

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Prodaja automobila ne završava se nužno onog trenutka kada potpišete kupoprodajni ugovor, overite ga kod javnog beležnika i predate ključeve novom vlasniku. Ako kupac ne završi prenos vozila u evidenciji nadležnih organa, bivši vlasnik može se naći u veoma neprijatnoj situaciji, piše Telegraf.

Problem nastaje kada automobil nastavi da se vodi na ime osobe koja ga je već prodala. Ukoliko novi korisnik u međuvremenu napravi saobraćajni prekršaj, dobije kaznu za parkiranje ili se vozilom evidentira neki drugi prekršaj, obaveštenje može prvo stići osobi koja je i dalje evidentirana u službenim evidencijama.

Overen ugovor nije isto što i promena podataka u evidenciji

Kupoprodajni ugovor overen kod notara predstavlja važan dokaz da je automobil prodat. Međutim, sama overa ugovora ne znači da su automatski promenjeni svi podaci u evidenciji vozila.

Zbog toga prodavac može biti primoran da nadležnim organima dostavlja dokumentaciju kojom dokazuje da u trenutku prekršaja više nije bio vlasnik ili korisnik vozila.

To može značiti dodatnu administraciju, odlazak u institucije i podnošenje prigovora, posebno ako kupac dugo odlaže prenos automobila.

Problem nastaje kada kazne počnu da se gomilaju

Situacija može postati još komplikovanija ukoliko novi vlasnik napravi više prekršaja, a vozilo se i dalje vodi na prethodnog vlasnika.

Tada na njegovu adresu mogu stizati različita obaveštenja, dok je za rešavanje problema potrebno reagovati u predviđenim rokovima.

Zbog toga nije dovoljno samo sačuvati kupoprodajni ugovor. Važno je imati i dokaz o tome kada je automobil predat kupcu, kao i dokumentaciju koja potvrđuje da je prodaja zaista izvršena.

Ukoliko stigne poziv ili kazna za prekršaj koji bivši vlasnik nije napravio, potrebno je na vreme reagovati i nadležnom organu dostaviti odgovarajuće dokaze.

Posebno obratite pažnju na prenos vozila

Najsigurnija opcija za prodavca jeste da se procedura prenosa završi što pre nakon zaključenja kupoprodaje.

Umesto da se automobil proda uz dogovor da će kupac „kasnije završiti papire“, mnogo je sigurnije da obe strane odmah provere šta je potrebno za promenu podataka i da postupak završe u skladu sa važećom procedurom.

Ako kupac dolazi iz drugog registarskog područja, potrebno je obratiti pažnju i na pitanje registarskih tablica i odjave vozila, u zavisnosti od konkretne situacije.

Sačuvajte ugovor i dokaz o prodaji

Kupoprodajni ugovor treba čuvati zajedno sa ostalom dokumentacijom koja potvrđuje prodaju vozila.

Ukoliko kasnije stigne kazna za period nakon prodaje, upravo ta dokumentacija može biti ključna za dokazivanje da automobil u tom trenutku više nije bio u posedu prodavca.

Ne treba ignorisati ni jedno obaveštenje koje stigne na adresu. Rokovi za prigovor i druga pravna sredstva mogu biti ograničeni, pa je važno reagovati na vreme.

Najskuplja greška je misliti da je posao završen predajom ključeva

Prodavac automobila često razmišlja samo o tome da primi novac, preda vozilo i overi ugovor. Međutim, administrativni deo prodaje može biti jednako važan.

Ako se podaci o vozilu ne promene na vreme, bivši vlasnik može nepotrebno ući u problem sa kaznama i dokazivanjem da nije odgovoran za prekršaje koje je napravio neko drugi.

Zato je prilikom prodaje automobila najvažnije da obe strane jasno završe sve obaveze oko prenosa vozila i da prodavac sačuva kompletnu dokumentaciju.

Ukoliko kupac odbija ili izbegava da izvrši prenos, najbolje je što pre proveriti sa MUP-om ili pravnikom koje mogućnosti postoje u konkretnom slučaju, umesto da se čeka da počnu da stižu kazne.

Prodaja automobila tako ne bi trebalo da se posmatra kao trenutak kada ste uzeli novac i predali ključeve, već kao postupak koji treba administrativno zatvoriti do kraja.

(BizPortal)