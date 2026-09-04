"NE DAM TI DA PONIŽAVAŠ ZEMLJU I NEMOJ DA LAŽEŠ!" Vučić o otkazanoj poseti Marte Kos: Meni je lepše sa narodom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Severnobačkom okrugu, komentarisao je odluku evropske komesarke za proširenje Marte Kos da odloži posetu Srbiji, poručivši da mu ne smeta što ne dolazi, već njeni komentari o Srbiji.

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- Što je N1 morao da prenese, napisala je to ona sama. Kad god postoji nešto loše za Srbiju, ona je vesnik i rodonačelnik toga. Ništa novo. Rekao sam da očekujem da će se to desiti- rekao je Vučić.

On je ocenio da je objašnjenje za odlaganje posete "izrazito kratko i glupo".

- Glorifikacija generala Mladića, ali ne kažu ko ga je glorifikovao i šta je uradio. Bave se nadvožnjacima, šta li. Valjda je trebalo da zabranimo narodu da ga dočeka. I sklonite tu priču o Mladiću. Ne razumeju koliko su Srbi siti kazni i otimanja i oslobađajućih presuda za ostale - kazao je predsednik Srbije.

- Čekam taj 16. To mi je važnije od Marte Kos. Hteo sam da razgovaramo, da je obavestim da povećavamo prednost u odnosu na protivnike, ali nije uspelo, i o onome što su radili neki, a ona nije imala ništa protiv- rekao je Vučić.

On je naveo i da bi, kako je kazao, trebalo pitati „ljude koliko su laži izneli“, kao i da se, prema njegovim rečima, ćutalo o sahrani Rasima Delića i o "izlivima nacističkog ludila u zemlji EU kao što je Hrvatska".

- Ali mi moramo da budemo proglašeni za najgore. Nemam taj problem, pomirio sam se sa sudbinom. Borim se za Srbiju i neće mi Marta Kos držati pridike o tome ko je monstrum, jer, eto, kod njih ih nema. Ne postoji monstruozniji poklič od ‘Za dom spremni’, ali to je kod njih patriotizam i demokratija- kazao je Vučić.

- Želim ja njoj sve najbolje. Vidim da i slovenačka vlada razmišlja o njoj. Ne smeta mi što ne dolazi, smetaju mi njeni komentari. Ne dam ti da ponižavaš zemlju i nemoj da lažeš. Možeš da kažeš: krivi su mediji, krivi su narod — moraš da kažeš ko je kriv- rekao je Vučić.

On je dodao da "znaju oni ko i šta radi", ocenivši da im, kako je kazao, odgovara da se „ne priča o njima“ jer imaju nadu da neki pobede na izborima u Srbiji.

- Ja sa tim nemam problem -rekao je Vučić.

- Imaću jedno popodne više da provedem sa građanima. Meni je lepše sa narodom, uz svo poštovanje Marti Kos- zaključio je predsednik.