Partizan ostao bez pet miliona evra i to zbog čega!
Poznati afrički fudbaler Demba Sek bio je u smiraj letnjeg prelaznog roka nadomak prelaska iz Partizan u Hetafea, ali se ovaj transfer nije dogodio jer klub iz predgrađa Madrida to nije mogao da ostvari zbog finansijskog fer-pleja.
Ipak, prema rečima prvog čoveka beogradskog kluba Rasima Ljajića, crno-beli bi mogli da ostanu bez Senegalca. Ovoga leta ili već na zimu.
"Sek je primer raskoraka između onoga što javnost i struka sude ili ocenjuju. Da li bi neko dao pet miliona evra za nekog ko ne vredi? Trener Hetafea Hoze Bordalas bio je očaran igrama Seka u dvomeču i rekao je: 'Dovedite mi samo ovog igrača'. Hetafe je bio u internom problemu, u pitanju je bila zabrana dovođenja igrača zbog finansijskog fer-pleja. Iz tih razloga Španci nisu mogli da uđu u proces kupovine Seka. Sigurno ćemo imati još ponuda za Seka, sad ili u januaru", poručio je Ljajić u izjavi za "Sportski žurnal".
Iako je nedavno trener Partizana Saša Ilić isticao da ima problem sa disciplinom Seka, jasno je da ga crno-beli ne bi otkupili da u njemu ne vide investiciju za budućnost.
Golovi protiv Hetafea i Mladosti nagovestili su da će mu vrednost samo rasti, a eventualni pogodak u derbiju protiv Crvene zvezde mogao bi dodatno da pojača priče o transferu.
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