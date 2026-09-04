Šok u Sitiju: Nesuđeni reprezentativac Srbije ne želi da igra sa Halandom!
Na Etihadu žele da dodatno pojačaju tim, posle sjajnih rezultata na startu sezone.
Prema pisanju nemačkih medija, "Bilda" i "Sporta1", lider Premijer lige je proletos bio spreman da izdvoji 100.000.000 evra za dovođenje neusđenog reprezentativca Srbije, ali Pavlović nije bio spreman da napusti Minhen.
Mladi vezista ima poverenje u trenera šampiona Bundeslige, Vensana Kompanija, pa nije ni pomišljao da tek tako ode iz redova Bavaraca, iako bi mogao sada da dobije ulogu naslednika Rodrija, koji je pojačao Barselonu.
Za potpunu rekonstrukciju veznog reda, Mančester siti je potrošio 375.000.000 evra, pošto je u svoje redove doveo Enca Fernandeza iz Čelsija, Eliota Andersona (Notingem Forest) i Ajuba Buadija, marokanskog reprezentativca iz redova Lila.
Etihad su do sada, osim Rodrija, napustili Tidžani Rejnders (Al Kadsa), Bernardo Silva (Real Madrid) i Niko Gonsales (Njukasl).
Pavlović je vezan ugovorom za Bajern do 2029. godine i po svemu sudeći nema nameru da u skorijoj budućnosti napusti nemačkog velikana.
Podsetimo, svojevremeno je FSS želeo da privoli vezistu da igra za reprezentaciju Srbije, ali se on odlučio ipak da obuče dres "pancera".
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