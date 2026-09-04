ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Petak
19.30 Kriens - Lozana Uši |2+ (2.03)
20.00 Valvajk - Breda |2+ (2.20)
Kvota: 4.47
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