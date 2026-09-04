Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

04. 09. 2026. u 08:27

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Lobeca/Felix Schlikis / imago sportfotodienst / Profimedia

Petak

19.30 Kriens - Lozana Uši |2+ (2.03)

20.00 Valvajk - Breda |2+ (2.20)

Kvota: 4.47

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