"KAD JE BILO TEŠKO, MALO KO JE HTEO DA SE ODAZOVE" Vučić o razgovoru sa Darkom Mladićem

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, koji je boravio u poseti Severnobačkom okrugu, govorio je o sahrani generala Ratka Mladića i zahtevu da poslednje dane provede u Srbiji, poručivši da je uvek bio na raspolaganju njegovoj porodici kada je mogao.

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- Ja njega poznajem, ali jednom sam upoznao i Bosiljku. Pristojni ljudi. Ja sam radio svoj posao, to je moja obaveza, ali sam zahvalan njima. Jednom mi je Darko rekao: ‘Kad je bilo teško, malo ko je hteo da se odazove na telefon’, a moj posao je da se odazovem i da pomažem ljudima. To je sve što imam da kažem - rekao je Vučić.