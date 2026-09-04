Politika

"KAD JE BILO TEŠKO, MALO KO JE HTEO DA SE ODAZOVE" Vučić o razgovoru sa Darkom Mladićem

D.D.

04. 09. 2026. u 14:10

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, koji je boravio u poseti Severnobačkom okrugu, govorio je o sahrani generala Ratka Mladića i zahtevu da poslednje dane provede u Srbiji, poručivši da je uvek bio na raspolaganju njegovoj porodici kada je mogao.

КАД ЈЕ БИЛО ТЕШКО, МАЛО КО ЈЕ ХТЕО ДА СЕ ОДАЗОВЕ Вучић о разговору са Дарком Младићем

Foto: Printskrin Pink TV

- Ja njega poznajem, ali jednom sam upoznao i Bosiljku. Pristojni ljudi. Ja sam radio svoj posao, to je moja obaveza, ali sam zahvalan njima. Jednom mi je Darko rekao: ‘Kad je bilo teško, malo ko je hteo da se odazove na telefon’, a moj posao je da se odazovem i da pomažem ljudima. To je sve što imam da kažem - rekao je Vučić.

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