Tenis

Zverev preživeo dramu na US Openu i ušao u istoriju tenisa: Ovo nikome nije uspelo u Open Eri

М.М.

04. 09. 2026. u 08:33 >> 08:34

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Kakav uvod za Nemca na poslednjem Grend slemu

Зверев преживео драму на УС Опену и ушао у историју тениса: Ово никоме није успело у Опен Ери

Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Prvi reket US Opena, Aleksander Zverev, opet je hoda po ivici ambisa u Njujorku. Nemački teniser se ponovo našao u petosetnom trileru koji se protegao duboko u noć, ali je nakon četiri sata i 33 minuta borbe uspeo da savlada Francuza Kventina Alisa sa 6:4, 4:6, 7:6 (7/3), 6:7 (3/7), 6:3.

Zverev je ovim trijumfom postao prvi teniser u "Open eri" koji je kao prvi nosilac na jednom Grend slemu otvorio turnir sa dva uzastopna meča u pet setova. Nakon što je u prvom kolu tek u ranim jutarnjim časovima u sredu završio svoj maraton, istorija se ponovila na stadionu "Artur Eš", gde je pobednički poen odigran u 2:15 posle ponoći po lokalnom vremenu.

Nemac je meč počeo sigurno, brejkom u desetom gemu prvog seta (6:4), ali je Alis pokazao zube u nastavku. Francuz je iskoristio trenutak slabosti i duplu servis grešku Zvereva pri rezultatu 15-40 u završnici drugog seta da izjednači rezultat.

Usledio je rat živaca. Zverev se u trećem setu vratio iz zaostatka od 1:4 i dobio taj-brejk, ali mu je Alis uzvratio istom merom u četvrtom, odvukavši meč u odlučujući set. Ipak, u petom setu presudilo je iskustvo i fizička sprema – Nemac je napravio ključni brejk za 5:3, a potom još jednom oduzeo servis vidno iscrpljenom protivniku za konačni trijumf.

Zverev je u prva dva kola na terenu proveo skoro deset sati, što bi moglo da predstavlja problem u nastavku turnira. Njegov naredni protivnik biće Čileanac Alehandro Tabilo.

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