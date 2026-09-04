LIVERPUL NA KRILIMA ISAKA PREKIDA POST: Traktor bojsi koriste pukotine u odbrani redsa

LIVERPUL gostuje ekipi Ipsviča u trećem kolu engleske Premijer lige, a redakcija Tip Novosti spremila vam je analizu i predlog za klađenje.

FOTO: Tanjug/AP/Dolores Ochoa

Andoni Iraola i dalje čeka svoju prvu pobedu na klupi Liverpula, a mogao bi još malo da se načeka pošto je Ipsvič kod kuće dovoljno jak da iskoristi sve greške odbrane Crvenih.

Iako su Traktor bojsi prošlog vikenda doživeli težak poraz od Mančester junajteda, prikazali su solidnu igru u prvom poluvremenu na Old Trafordu pre nego što su se potpuno raspali. Tom porazu su prethodile pobede nad Sanderlendom u prvenstvu i Lesterom u Liga kupu.

Oba tima su postigla gol u svih pet zbirnih nastupa ovih ekipa ove sezone.

Postigli su najmanje dva gola u sve tri utakmice ove sezone i ulaze u duel protiv defanzivno ranjivog Liverpula, koji je u prošlom kolu na svom terenu dopustio Notingem forestu čak 2,3 očekivana gola (xG) što su šumari i iskoristili da dva puta zatresu mrežu nesigurnog Alisona. Da ispred Brazilca nije bio solidni Žeremi Žake, ko zna kako bi se redsi proveli.

Za Liverpul je to bio drugi vezani remi rezultatom 2:2, što, kada se uračuna i završnica prošle sezone, produžava njihov niz bez pobede u Premijer ligi na šest mečeva.

Isak bi mogao da pogodi i na Portman Roudu

Oba tima su dala gol na poslednjih osam prvenstvenih utakmica Liverpula, kao i na sva tri meča Ipsviča ove sezone. Zbog toga je tip da oba tima daju gol (GG) odličan izbor za petak, dok bi eventualni treći uzastopni remi od 2:2 doneo 14 puta uplaćenu svotu. Realnija je ipak dvojka koja plaća gotovo deset puta manje (1,52).

Aleksandar Isak je već bio na meti kritika ove sezone, ali je uspeo da se upiše u strelce protiv Notingem Foresta. Sa sedam upućenih udaraca (od čega tri u okvir gola) vodeći je igrač Liverpula u toj statistici, pa predstavlja dobar izbor za klađenje na strelca u bilo kom trenutku meča.

BETBILDER

Oba tima daju gol (1,55): Izražena defanzivna nestabilnost Liverpula i efikasan početak sezone za Ipsvič čine ovu opciju veoma izglednom.



Švedski napadač je ušao u formu i trenutno je najagresivniji igrač Liverpula u završnici.Uprkos svim problemima u odbrani, individualni kvalitet je na strani crvenih, pa se očekuje da prekinu seriju bez trijumfa i odnesu sva tri boda sa Portman Rouda.

Betbilder kvota: 4,00

BETBILDER Oba tima daju gol (1,55): Izražena defanzivna nestabilnost Liverpula i efikasan početak sezone za Ipsvič čine ovu opciju veoma izglednom.

Izražena defanzivna nestabilnost Liverpula i efikasan početak sezone za Ipsvič čine ovu opciju veoma izglednom. Strelac bilo kada – Aleksandar Isak (2,12): Švedski napadač je ušao u formu i trenutno je najagresivniji igrač Liverpula u završnici.

Švedski napadač je ušao u formu i trenutno je najagresivniji igrač Liverpula u završnici. Konačan ishod – Pobeda Liverpula (1,52): Uprkos svim problemima u odbrani, individualni kvalitet je na strani crvenih, pa se očekuje da prekinu seriju bez trijumfa i odnesu sva tri boda sa Portman Rouda. Betbilder kvota: 4,00

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA