Zvezda se oglasila važnim saopštenjem za navijače pred večiti derbi

Podsetimo, meč je na programu u nedelju veče

FOTO: N. Skenderija

Fudbalski klub Crvena zvezda oglasio se zvaničnim saopštenjem uoči predstojećeg 180. večitog derbija, apelujući na sve posetioce da se striktno pridržavaju propisanih mera bezbednosti i instrukcija kluba.

Crvena zvezda će se sastati sa večitim rivalom u nedelju, 6. septembra, sa početkom u 19 časova na stadionu "Rajko Mitić". Iz kluba napominju da se očekuju velike gužve, zbog čega je od ključne važnosti da navijači na stadion dođu što ranije.

Saopštenje FK Crvena zvezda prenosimo u celosti:

- Napominjemo da neće biti moguć prolaz sa zapadne strane stadiona na južnu i obrnuto, jer će pomenuti prostor biti zatvoren zbog dolaska gostujućih navijača.

- Svaka osoba, bez obzira na godine, mora imati kartu za utakmicu između Crvene zvezde i Partizana.

- Nije dozvoljeno da dve osobe prilikom ulaska na stadion zajedno prolaze kroz „češalj“. Ukoliko dođe do povrede na taj način, FK Crvena zvezda neće snositi odgovornost.

- Molimo vas da navijate fer i sportski i da ne ubacujete nikakve predmete na teren.

Kapije stadiona „Rajko Mitić“ će biti otvorene u nedelju 6. septembra od 17 časova.

- Klub poziva navijače da što ranije dođu na utakmicu, kako bi se izbegle nepotrebne gužve i zadržavanje na ulaznim kapijama.

- Svi posetioci utakmice moraju postupati po zahtevima redarske službe.

- Molimo vas da na stadion ne donosite predmete koji su po Zakonu zabranjeni za unošenje na stadion.

- Licima pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava neće biti dozvoljen ulaz na stadion.

- Molimo vas da ne uskačete na teren pre, za vreme i po završetku utakmice.

- Prilazi, ulazi i tribine će se snimati pre, za vreme i po završetku utakmice.

- Svi posetioci utakmice moraju kod sebe imati identifikacioni dokument. Meču ne mogu prisustvovati lica mlađa od 16 godina koja nisu u pratnji roditelja ili staratelja