VUČIĆ NAJAVIO: Evo kad dolazi do povećanja penzija

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da penzioneri mogu od 1. decembra da očekuju povećanje penzija, kao i da će 14. septembra dobiti pomoć od 20.000, 27.500 i 35.000 dinara, u zavisnosti od visine penzija.

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- Ja hoću samo nešto oko penzija da vam kažem, 14. septembra vam dolazi 20.000, 27. 500 i 35. 000, pa još 6. 000 dinara 22. septembra. U međuvremenu ćete saznati u kom procentu povećavamo penzije, ne od sledeće godine, već od 1. decembra ove godine - rekao je Vučić u razgovoru sa građanima u Malom Iđošu.

Naveo je da se država trudi da se povećaju penzije, ali i plate.

- Zato moramo da podržavamo i da nađemo načine da podržimo ove kolektive koji mogu zaposlene da drže - rekao je Vučić.

Govoreći o radu preduzeća Agrokons, Vučić je naveo da je vlasnik jedan vrhunski domaćin i čovek koji zapošljava između 70 i 80 ljudi, koji vredno rade.

- Ima i osam inženjera, ako se ne varam. Rade oni sve one silose koje vidite po Srbiji. Jedan od najboljih i najvećih poslodavaca u opštini Mali Iđoš. Takvi nam ljudi bukvalno drže i privredu i privredu i sve drugo - naveo je Vučić.

Dodao je da je sa vlasnikom preduzeća razgovarao kako država može kako bi se povećali kapaciteti proizvodnje i kako bi se zaposlilo još ljudi.

- Tako da, mi smo već razgovarali kako možemo dodatno da pomognemo, jer za nas je najvažnije da obezbedimo posao za ljude, da znamo da smo mirni, da jedan deo ljudi ima svoj posao i da se ne sekiramo oko toga - naveo je Vučić.

Vučić je sa građanima razgovarao i o infratrukturnim projektima u tom kraju, od izgradnje puteva, preko bazena, do kanalizacije. Vučić je naveo da će biti izgrađen put od Feketića do Malog Iđoša u dužini od pet kilometara, kao i kanalizacija u Lovćencu.

Vučić je istakao da je pre samo 12 godina prosečna penzija bila 204 evra, a da će sada, sa povećanjem, da bude 540-545 evra.