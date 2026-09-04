BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.
Petak
18.00 Septemvri - Botev Vraca X (2,95)
21.45 Estudijantes RC - Sarmijento X (2,85)
Kvota: 25,22
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