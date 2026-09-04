KAKVA MAJSTORIJA: Imamo najlepši potez US Opena (VIDEO)

Koboli pobrao simpatije navijača

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Italijanski teniser Flavio Koboli nastavlja svoj put na US Openu, ali glavna tema svetskih medija nije samo njegova pobeda, već spektakularan potez koji je već proglašen za jedan od najlepših na ovogodišnjem turniru.

Koboli, koji je postavljen za petog nosioca, nije delovao najsigurnije na početku takmičenja. U prvom kolu je bio primoran da se vraća iz ambisa, preokrenuvši zaostatak od dva seta protiv Fransiska Komesanje. Nakon nastupa na stadionu „Luis Armstrong“, Italijan je svoj meč drugog kola odigrao na „Grendstendu“ protiv Australijanca Tristana Škulkejta, i ponovo se suočio sa velikim izazovima.

Iako je meč bio daleko od lakog, to nije sprečilo Kobolija da priredi pravu magiju na terenu. Ključni trenutak dogodio se u trećem setu, pri rezultatu 1:1 u setovima i vođstvu Škulkejta od 2:1.

Koboli je u jednom poenu izveo neverovatan lob iz „tvinera“ (udarac kroz noge), koji je bio savršeno precizan i neodbranjiv.

Ovaj potez, koji je mnoge podsetio na najbolje trenutke Nika Kirjosa, izazvao je oduševljenje na tribinama i momentalno postao viralan.

Uprkos oscilacijama u igri, Koboli je ovom majstorijom pokazao zašto važi za jednog od najzanimljivijih igrača nove generacije, uspevši da na kraju slomi otpor žilavog Australijanca i obezbedi prolaz dalje.