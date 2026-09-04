Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

Немања Пејчић

04. 09. 2026. u 07:48

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

Photo: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Petak

19.00 Lion - Okser 1 (1.48)

21.00 Ipsvič - Liverpul 2 (1.48)

21.00 Šamrok rovers - Šelburn 1 (1.72)

Kvota: 3.77

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ISTORIČAR RAKOVIĆ O HEROJSKOJ ULOZI GENERALA: Mladić zaslužio da bude sahranjen uz najviše državne i vojne počasti
Politika

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ISTORIČAR RAKOVIĆ O HEROJSKOJ ULOZI GENERALA: Mladić zaslužio da bude sahranjen uz najviše državne i vojne počasti

ISTORIČAR Aleksandar Raković rekao je za RTRS da će general Ratko Mladić u istoriji biti upisan kao čovek koji je učestvovao u odbrani srpskog naroda i srpske državnosti zapadno od Drine i koji je stradao za srpsku ideju, te kao osoba koja se do kraja života borila za srpski identitet i sve ono što je ostvario kada je učestvovao i rukovodio odbranom Republike Srpske.

03. 09. 2026. u 17:00

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ISTORIČAR RAKOVIĆ O HEROJSKOJ ULOZI GENERALA: Mladić zaslužio da bude sahranjen uz najviše državne i vojne počasti

ISTORIČAR RAKOVIĆ O HEROJSKOJ ULOZI GENERALA: Mladić zaslužio da bude sahranjen uz najviše državne i vojne počasti