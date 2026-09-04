NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
19.00 Lion - Okser 1 (1.48)
21.00 Ipsvič - Liverpul 2 (1.48)
21.00 Šamrok rovers - Šelburn 1 (1.72)
Kvota: 3.77
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