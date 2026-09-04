NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

ISTORIČAR Aleksandar Raković rekao je za RTRS da će general Ratko Mladić u istoriji biti upisan kao čovek koji je učestvovao u odbrani srpskog naroda i srpske državnosti zapadno od Drine i koji je stradao za srpsku ideju, te kao osoba koja se do kraja života borila za srpski identitet i sve ono što je ostvario kada je učestvovao i rukovodio odbranom Republike Srpske.