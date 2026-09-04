Fudbal

Izdao Srbiju, pa sada u milionskom transferu oblači dres velikana!

М.П.

04. 09. 2026. u 06:15

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Ekskluzivne informacije koje su pružili rumunski mediji govore da će Jovo Lukić promeniti klub do kraja prelaznog roka.

Издао Србију, па сада у милионском трансферу облачи дрес великана!

Jean Catuffe/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

FKSB očigledno ne odustaje od Srbina, a saga o transferu napadača dobila je novi i veoma zanimljiv nastavak. Iako je predsednik Univerziteta Kluž Radu Konstancea nedavno rekao da nema govora o transferu njegovog najboljeg strelca u FKSB, sada iz Rumunije stižu potpuno drugačije informacije. 

Bivši rumunski reprezentativac Gabi Balint tvrdi da će Lukić ipak završiti u FCSB, i da bi posao mogao da vredi dva miliona evra, uz dodatne bonuse koji bi mogli da učine konačni iznos još većim.

- Dolazi i Lukić, za dva miliona. Stavite Lukića već na dva miliona. 80 odsto. Dva miliona je dovoljno. Na kraju će biti završeno -  rekao je Balint u emisiji Fudbalski klub na Digi Sportu.

Prema njegovim rečima, ugovor bi mogao da uključuje dodatne bonuse vezane za uspeh FKSB, plasman u evropska takmičenja, osvajanje titule ili učinak samog napadača. To bi značilo da bi klub mogao odmah da plati dva miliona evra za reprezentativca BiH, uz mogućnost dodatne zarade za Univerzitet Kluž kroz bonuse.

FOTO: Hasan Bratic / Sipa Press / Profimedia

 

Međutim, činjenica je da je predsednik Kluža, Radu Konstante, ranije jasno stavio do znanja da ponuđeni iznosi nisu dovoljni za transfer Lukića. Istakao je da je klub imao povoljnije ponude koje nisu realizovane iz raznih razloga. U međuvremenu, sam Lukić je ostavio otvorenom mogućnost ostanka u Klužu, ističući da nema obavezu da napusti klub ovog leta i da se njegova porodica tamo dobro oseća.

Međutim, njegova forma je dodatno povećala interesovanje. Nakon što je prošle sezone eksplodirao sa 20 golova u 39 utakmica, od kojih 18 u Superligi, Lukić je nastavio da postiže golove i ove sezone.  Srbin koji je izdao državu i obukao dres BiH  je već postigao četiri gola u šest nastupa za Kluž, još jednom pokazujući zašto je njegovo ime na listi želja FKSB-a.

Posebno je zanimljiva činjenica da je Univerzitet doveo Lukića potpuno besplatno iz Krajove leta 2025. godine, nakon sezone u kojoj je postigao samo dva gola u 31 utakmici. Samo godinu dana kasnije, njegov transfer bi mogao da donese klubu najmanje dva miliona evra.

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