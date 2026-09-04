BETBILDER DANA: Pet realnih tipova na utakmici Ipsvič - Liverpul
LIVERPUL gostuje ekipi Ipsviča u trećem kolu engleske Premijer lige, a redakcija Tip Novosti spremila vam je analizu i predlog za klađenje.
Betbilder dana:
- Oba tima daju gol - Da
Izražena defanzivna nestabilnost Liverpula i efikasan početak sezone za Ipsvič čine ovu opciju veoma izglednom.
- Strelac bilo kada – Aleksandar Isak
Švedski napadač je ušao u formu i trenutno je najagresivniji igrač Liverpula u završnici.
- Konačan ishod – 2
Uprkos svim problemima u odbrani, individualni kvalitet je na strani crvenih, pa se očekuje da prekinu seriju bez trijumfa i odnesu sva tri boda sa Portman Rouda.
- Igrač dobija karton - Saša Lukić
Lukić je skupio 21 žuti karton tokom svoje poslednje dve sezone na Krejven kotidžu. On već predvodi sve igrače Ipsviča u faulovima, a bio je kažnjen i u prošlonedeljnom porazu od Junajteda.
- Ukupna broj faulova - Viktor Munjoz 1+
Munjoz je napravio četiri faula u svom prvom startu za Liverpul prošlog vikenda, dok je završio sa 32 faula u 34 nastupa za Osasunu prošle sezone.
Kvota: 9,50
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