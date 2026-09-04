Tip fudbal

BETBILDER DANA: Pet realnih tipova na utakmici Ipsvič - Liverpul

Olja Mrkić

04. 09. 2026. u 10:17

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LIVERPUL gostuje ekipi Ipsviča u trećem kolu engleske Premijer lige, a redakcija Tip Novosti spremila vam je analizu i predlog za klađenje.

БЕТБИЛДЕР ДАНА: Пет реалних типова на утакмици Ипсвич - Ливерпул

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

Betbilder dana: 

  • Oba tima daju gol - Da
    Izražena defanzivna nestabilnost Liverpula i efikasan početak sezone za Ipsvič čine ovu opciju veoma izglednom.
  • Strelac bilo kada – Aleksandar Isak
    Švedski napadač je ušao u formu i trenutno je najagresivniji igrač Liverpula u završnici.
  • Konačan ishod – 2
    Uprkos svim problemima u odbrani, individualni kvalitet je na strani crvenih, pa se očekuje da prekinu seriju bez trijumfa i odnesu sva tri boda sa Portman Rouda.
  • Igrač dobija karton - Saša Lukić
    Lukić je skupio 21 žuti karton tokom svoje poslednje dve sezone na Krejven kotidžu. On već predvodi sve igrače Ipsviča u faulovima, a bio je kažnjen i u prošlonedeljnom porazu od Junajteda.
  • Ukupna broj faulova - Viktor Munjoz 1+
    Munjoz je napravio četiri faula u svom prvom startu za Liverpul prošlog vikenda, dok je završio sa 32 faula u 34 nastupa za Osasunu prošle sezone.

Kvota: 9,50

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