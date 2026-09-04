ADMIRALBET VEĆ DUPLIRA DOBITKE – DA LI JE SLEDEĆI TIKET VAŠ?

Nova promocija donosi dodatno uzbuđenje, jer svaki novi tiket koji ispunjava uslove može biti odabran za duplu isplatu

Foto: AdmiralBet

Dobitni tiketi već vrede duplo, a sledeći može biti upravo vaš! AdmiralBet je pokrenuo novu promociju, Ide duplo, koja klasičnom sportskom tiketu dodaje još jedan trenutak neizvesnosti u vidu mogućnosti da dobitak bude udvostručen.

Princip je veoma jednostavan. Sastavite tiket po svom izboru i već prilikom odigravanja saznaćete da li je nasumično odabran za promociju. Ukoliko jeste, ostaje samo ono najvažnije – da tiket bude dobitan. U tom slučaju AdmiralBet isplaćuje dupli dobitak.

Najzanimljivije je što se prilika ne završava jednim pokušajem. Svaki novi tiket koji ispunjava uslove predstavlja novu mogućnost da bude odabran, a broj tiketa sa kojima možete konkurisati za dupli dobitak nije ograničen.

Nema ni čekanja da biste saznali da li ste među odabranima. Ukoliko tiket uđe u ovu promociju, odmah nakon odigravanja dobićete obaveštenje, dok će sam tiket biti jasno označen oznakom IDE DUPLO na mestima na sajtu na kojima pratite svoje opklade.

Da dupla isplata nije samo mogućnost, možete videti i na početnoj strani AdmiralBet.rs. Dobitni tiketi iz promocije prikazuju se u posebnom widgetu, gde možete videte poslednjih 10 tiketa čiji su dobici udvostručeni.

Na taj način svaki novi tiket donosi dodatnu dozu uzbuđenja. Najpre čekate da vidite da li je baš vaš odabran, a ukoliko ugledate oznaku IDE DUPLO, počinje borba za dobitak koji može da vredi dvostruko.

Važno je samo da tiket ispunjava uslove promocije. Tiketi odigrani bonus sredstvima ili freebetom ne učestvuju, kao ni tiketi na kojima se koristi Cash Out ili svi parovi budu rezultovani kvotom 1.

Sreća prati znalce, a uz promociju Ide duplo sada može i dodatno da ih nagradi. Sastavite tiket po svom ukusu, proverite da li je odabran i navijajte za dupli dobitak.

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