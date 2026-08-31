GENERALA MLADIĆA NAZIVAJU ZLOČINCEM, A TRAŽE PODRŠKU ZA MILU PAJIĆ: Blokaderi pozivaju na pritisak da se oslobode teroristi

Sveopšti napad blokadera-terorista na mrtvog srpskog heroja, generala Ratka Mladića, krenuo je i pre same sahrane legendarnog vojskovođe. Ne mogavši da sakriju mržnju koju osećaju, oni su srpskog junaka „zamenili” ustaškinjom Milom Pajić, optuženom za rušenje ustavnog poretka Srbije. Osim toga, otvoreno pozivaju na pritisak na tužilaštvo da se oslobodi teroristička grupa koja je planirala krvoproliće 15. marta prošle godine.

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Jedna od blokaderskih vedeta iz Novog Sada, Nina Mihelić, članica blokaderske grupe „Sviće”, objavila je kriminalan klip.

U klipu poziva da, umesto informisanja o generalu Mladiću, javnost pažnju usmeri na Milu Pajić i novosadsku proustašku grupu optuženu za rušenje države.

„Ovo nije još jedna vest o smrti ratnog zločinca, zato ostani do kraja”, počela je Mihelić.

Objašnjavajući da se u petak, 4. septembra, u Višem sudu u Novom Sadu održava glavni pretres u postupku protiv 12 novosadskih terorista, ona je govorila o snimku koji je krucijalni dokaz u postupku.

„Jedini dokaz koji imaju protiv njih je prisluškivanjem dobijen snimak koji je tužilaštvo dobilo od BIA-e”, kaže Mihelić i ističe da to što sami teroristi priznaju da su razgovarali o planovima za upad, paljenje i rušenje institucija nije dovoljan dokaz da su to planirali.

Međutim, blokaderi-teroristi koji smrt generala Mladića zloupotrebljavaju za skretanje pažnje na sebe preko Mihelić iznose konkretan plan za 4. septembar.

„E sad, 4. septembra taj dokaz može biti izdvojen, a oni, posle 67 dana pritvora, 148 dana kućnog pritvora i više od 500 dana egzila, konačno mogu biti slobodni”, rekla je Mihelić i pozvala da se 4. septembra u 9.30 dođe pred Viši sud u Novom Sadu radi vršenja pritiska da se teroristi oslobode.

Ovakvo insistiranje na načinu pribavljanja snimka ostavlja utisak da je veći problem to što je razgovor razotkriven nego ono o čemu se razgovaralo. Ako se dokažu navodi optužnice o pripremanju nasilnih upada i napada na institucije, dobro je što su takvi planovi otkriveni pre nego što je bilo ko stradao. Osporavanje zakonitosti snimanja samo po sebi ne čini opisane planove zakonitim, niti otklanja pitanje njihove ozbiljnosti. Ali ni težina optužbi ne ukida obavezu da dokazi budu zakonito pribavljeni. Sud mora da razmotri oba pitanja, dok javnost ima razlog da pita: zašto se u pozivu na podršku govori o izdvajanju snimka, a izostaje jasan odgovor na navode o sadržaju razgovora?

Ko su Mila Pajić i optuženi teroristi?

Novosadska teroristička grupa organizovana je pre 15. marta 2025. godine i okupila je 12 blokadera iz Novog Sada — članove Pokreta slobodnih građana (PSG) i neformalne studentsko-terorističke grupe STAV.

Uhapšeni su 14. marta 2025. godine, nakon što su mediji objavili audio-snimak sastanka održanog nešto ranije u prostorijama PSG-a u Novom Sadu. Na snimku se razgovara o mogućim scenarijima za blokaderski skup 15. marta u Beogradu, uključujući potencijalni upad u zgradu RTS-a i državne institucije.

Optužnica ih tereti za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije (član 320 KZ) u saizvršilaštvu, u vezi sa napadom na ustavno uređenje (član 308) i pozivanjem na nasilnu promenu ustavnog uređenja (član 309).

Ko su optuženi koji su otišli u Hrvatsku?

Mila Pajić, Doroteja Antić, Anja Pitulić, Branislav Đorđević, Jovan Dražić i Dejan Bagarić šestoro su optuženih za koje su mediji izvestili da borave u Hrvatskoj. Protiv svih šestoro vodi se postupak u odsustvu pred Višim sudom u Novom Sadu.

Među najpoznatijim članovima grupe je Mila Pajić, dugogodišnja aktivistkinja proustaške provenijencije, članica STAV-a i posrednica ustaše Dinka Gruhonjića. Poznata po slavljenju „Oluje”, bila je jedna od pokretača pobune u Novom Sadu i radikalizacije protesta protiv države.

Skoro svi članovi STAV-a poznati su i kao aktivisti YIHR-a, USAID-ove Inicijative mladih za ljudska prava, preko koje su finansirali svoje aktivnosti. Ljudi poput Lazara Dinića lažno su se predstavljali kao novinari i provocirali sukobe na ulicama kako bi dizali tenzije.

Pomenuta šestorka, predvođena Pajićkom, skrovište je našla pod kontrolom ustaške SOA-e u Hrvatskoj. Odatle su nastavili da koordinišu aktivnosti blokadersko-terorističke sekte u Novom Sadu, gde je nemali broj puta moglo da dođe do krvavih građanskih sukoba.

Na kraju, da li su blokaderi-teroristi zaista toliko lišeni stida i srama da jednog srpskog heroja, ravnog Milošu Obiliću, porede sa ovim ustašama u nastajanju, koji su udarili na svoju zemlju?

Iz njihovog ugla, Ratkov greh je što je branio srpstvo. Da je napadao srpski narod i državu, za njih bi bio heroj, taman koliko ustaškinja Mila Pajić i njena SOA teroristička grupa.

(24sedam)