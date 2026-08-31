Srbin dobio otkaz zbog Ratka Mladića
I to u Sarajevu
Srpski fudbaler Veljko Vučetić dobio je otkaz u akademiji fudbalskog kluba Sarajevo, jer je njegov otac odao počast preminulom srpskom generalu Ratku Mladiću!
Vučetić igra na poziciji golmana, a bez ugovora je ostao zbog poruke njegovog oca na društvenim mrežama.
- Hvala za sve, generale - napisao je Vučetić senior i na taj način se oprostio od srpskog junaka koji je nedavno preminuo u 84. godini.
S druge strane, i Sarajevo se oglasilo saopštenjem:
- FKS Akademija obaveštava javnost da Veljko Vučetić od danas više nije deo Akademije FK Sarajevo - stoji u objavio kluba.
Preporučujemo
Marcelo Brozović stiže na Marakanu?
31. 08. 2026. u 11:27
Srpkinja umalo nije postala najskuplja u istoriji, klub rekao "ne" bezobraznoj ponudi
31. 08. 2026. u 11:14
GOTOVO JE! Petar Ratkov otišao u Valensiju
31. 08. 2026. u 11:04
Srbija zbog virusa otkazala utakmice
31. 08. 2026. u 10:49
Menja se rublja! Evo kako će izgledati i šta to znači za Srbiju
2026-08-31 11:21:00
Rusi ostavili Ilona Maska bez signala: Mitski sistem VKG utišao "Starlink"
2026-08-30 16:28:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Federer rekao ko mu je favorit za osvajanje US Opena
JEDAN od najboljih tenisera svih vremena izneo je svoje predikcije za predstojeći US Open.
30. 08. 2026. u 13:05
Srbija se povukla iz Taranta! Naša reprezentacija odbila da igra protiv lažne države Kosovo!
Žrebom nije imao milosti.
29. 08. 2026. u 14:27
Vrela Šarapova! Fotke u kupaćem - mreže gore
NEKADAŠNjA prva teniserka sveta, Marija Šarapova, svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama ponovno je očarala pratioce širom sveta.
29. 08. 2026. u 21:31
Komentari (0)