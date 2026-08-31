Fudbal

Srbin dobio otkaz zbog Ratka Mladića

M.M.

31. 08. 2026. u 11:03

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I to u Sarajevu

Србин добио отказ због Ратка Младића

Foto: Printskrin Iks/Radim Panenka

Srpski fudbaler Veljko Vučetić dobio je otkaz u akademiji fudbalskog kluba Sarajevo, jer je njegov otac odao počast preminulom srpskom generalu Ratku Mladiću!

Vučetić igra na poziciji golmana, a bez ugovora je ostao zbog poruke njegovog oca na društvenim mrežama.

- Hvala za sve, generale - napisao je Vučetić senior i na taj način se oprostio od srpskog junaka koji je nedavno preminuo u 84. godini.

 S druge strane, i Sarajevo se oglasilo saopštenjem:

FKS Akademija obaveštava javnost da Veljko Vučetić od danas više nije deo Akademije FK Sarajevo - stoji u objavio kluba.

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