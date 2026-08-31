Srbin dobio otkaz zbog Ratka Mladića

I to u Sarajevu

Foto: Printskrin Iks/Radim Panenka

Srpski fudbaler Veljko Vučetić dobio je otkaz u akademiji fudbalskog kluba Sarajevo, jer je njegov otac odao počast preminulom srpskom generalu Ratku Mladiću!

Vučetić igra na poziciji golmana, a bez ugovora je ostao zbog poruke njegovog oca na društvenim mrežama.

- Hvala za sve, generale - napisao je Vučetić senior i na taj način se oprostio od srpskog junaka koji je nedavno preminuo u 84. godini.

S druge strane, i Sarajevo se oglasilo saopštenjem:

- FKS Akademija obaveštava javnost da Veljko Vučetić od danas više nije deo Akademije FK Sarajevo - stoji u objavio kluba.