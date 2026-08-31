GOTOVO JE! Petar Ratkov otišao u Valensiju

Višenedeljna transfer saga oko srpskog napadača Petra Ratkova konačno je dobila epilog.

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Mladi Beograđanin definitivno napušta rimski Lacio, pošto se ne nalazi u ozbiljnim planovima šefa stručnog štaba Đenara Gatuza. Iako se danima aktivno radilo na pronalaženju nove sredine, italijanski mediji prenose da je posao sklopljen i da bivši fudbaler TSC-a odlazi put Španije, gde će obući dres Levantea.

Ratkov je u prestonicu Italije stigao zimus iz Salcburga u finansijski veoma bogatom transferu. Ipak, period adaptacije među "Nebeskoplavima" nije prošao idealno i mladi napadač nije uspeo da se izbori za značajniju ulogu na terenu. Rukovodstvo kluba je zbog toga ubrzano krenulo u realizaciju transfera, a sam igrač je imao visoke kriterijume tokom pregovora – s obzirom na to da je prethodno odbio ponude Crvene zvezde, moskovskog Dinama, kao i engleskog Sautemptona.

Iako se u prvom trenutku stidljivo pominjao interes Sevilje, Ratkov će završiti u drugom španskom klubu, ali pod fantastičnim finansijskim uslovima.

Prema informacijama sa Apenina, Levante je postigao usmeni dogovor sa fudbalerom i dogovorio jednogodišnju pozajmicu. Klub iz Valensije će za ovu privremenu saradnju platiti Laciju okruglo 1.000.000 evra. Ono što posebno privlači pažnju jeste klauzula u ugovoru: Levante će na kraju sezone imati mogućnost da u potpunosti otkupi ugovor srpskog napadača za čak 14 miliona evra, čime bi Ratkov postao jedno od najskupljih pojačanja u istoriji ovog kluba.

Podsećanja radi, Petar Ratkov je fudbalski prohodao u rodnom Beogradu, a punu afirmaciju i prve seniorske korake napravio je u dresu TSC-a iz Bačke Topole. Sjajne partije u domaćem prvenstvu lansirale su ga u Salcburg, odakle je napravio ogroman iskorak prelaskom u Seriju A. Nova stanica je Španija, gde će pokušati da se vrati u prepoznatljivu golgetersku formu.

