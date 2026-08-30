BOJAN ZAJIĆ: Bodo svuda rešeta

* Trener u Vikingu, tipuje prvu i drugu ligu Norveške

Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

NORVEŠKA 1

nedelja,

BODO - ROZENBORG 4+

Ham Kam - Kristiansund 2-3

Sandefjord - Bran X2&2+

Start - KFUM X

TROMSO - SARPSBORG 1

LILESTREM - FREDRIKŠTAD 4+

NORVEŠKA 2

nedelja,

EGERSUND - OSANE 1

Hod - Stabek X2&3+

Kongsvinger - Lin GG&3+

MOS - STROMEN 1

Ranhajm - Od X

Raufoš - Sandnes 3+

Sogndal - Stromsgodset X2

Bodo bi u okršaju sa Rozenborgom granicu golova mogao da „podigne u nebo“, biće bar četiri plus. Napadačka su ekipa, efikasnost demonstriraju i u Evropi, videlo se to u dvomečima sa NEC i Sent Žiloazom. I jednima i drugima su ukupno spakovali po šest „komada“.

Tromso je izgubio derbi sa Moldeom i mora da se vadi. A odlična prilika za to je meč sa slabim Sarpsborgom, koji ima dva uzastopna poraza.