BOJAN ZAJIĆ: Bodo svuda rešeta
* Trener u Vikingu, tipuje prvu i drugu ligu Norveške
NORVEŠKA 1
nedelja,
BODO - ROZENBORG 4+
Ham Kam - Kristiansund 2-3
Sandefjord - Bran X2&2+
Start - KFUM X
TROMSO - SARPSBORG 1
LILESTREM - FREDRIKŠTAD 4+
NORVEŠKA 2
nedelja,
EGERSUND - OSANE 1
Hod - Stabek X2&3+
Kongsvinger - Lin GG&3+
MOS - STROMEN 1
Ranhajm - Od X
Raufoš - Sandnes 3+
Sogndal - Stromsgodset X2
Bodo bi u okršaju sa Rozenborgom granicu golova mogao da „podigne u nebo“, biće bar četiri plus. Napadačka su ekipa, efikasnost demonstriraju i u Evropi, videlo se to u dvomečima sa NEC i Sent Žiloazom. I jednima i drugima su ukupno spakovali po šest „komada“.
Tromso je izgubio derbi sa Moldeom i mora da se vadi. A odlična prilika za to je meč sa slabim Sarpsborgom, koji ima dva uzastopna poraza.
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