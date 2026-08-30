VUČIĆ JOŠ JEDNOM POKAZAO DA SU MU LJUDI NAJVAŽNIJI: Predsednik pomerio govornicu da bi video narod (VIDEO)
PREDSEDIK Srbije, Aleksandar Vučić je danas još jednom pokazao kakav je državnik i da mu je narod naše zemlje najpreči. Nakon što je izašao na govornicu tokom svečanosti na otvaranju dela Dunavkog koridora, nije bio zadovoljan pozicijom govornice, jer sa te tačke nije video narod koji se tu okupio.
Kako je rekao vidi samo kamere, a želi da vidi ljude koji su došli.
- Mnogo ljudi je daleko, hoću ljude da vidim - rekao je predsednik i sam pomerio govornicu.
- E da vidim ljude, ovako - kazao je predsednik, na šta je dobio aplauz ljudi i povike "Aco, Srbine!".
- Jeste opet na Suncu, neko mora na Suncu da bude. Jetse Drobnjak, može predsednik, ugledaj se malo, bar po tome na predsednika - našalio se Vučić.
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