Srpkinja umalo nije postala najskuplja u istoriji, klub rekao "ne" bezobraznoj ponudi

Ostaje u Interu

Foto: Instagram/m_milinkovic24

Italijanski Inter odbio je ponudu saudijskog kluba Al Kadsija vrednu rekordnih dva miliona dolara (oko 1,72 miliona evra) za reprezentativku Bosne i Hercegovine Mariju Anu Milinković.

Da je transfer realizovan, ova 21-godišnja odbrambena igračica postala bi najskuplja fudbalerka u istoriji ovog sporta.

Iako su pojedini transfer eksperti, poput Rudija Galetija, prvobitno najavljivali da su pregovori u završnoj fazi i da je dogovor o dvogodišnjem ugovoru blizu, čelnici kluba iz Milana ipak su odlučili da kažu „ne“ istorijskoj cifri. U milanskom klubu smatraju da mlada fudbalerka vredi znatno više i vide je kao ključni stub svoje odbrane u budućnosti.

Iznos od dva miliona dolara predstavljao bi presedan u ženskom fudbalu, nadmašivši dosadašnje rekordne transfere koji su tek nedavno počeli da prelaze granicu od milion evra.

Marija Ana Milinković, devojka sa Pala. je u Italiju stigla sa statusom dvostruke najbolje igračice Premijer lige Bosne i Hercegovine, a u dresu Intera se u kratkom periodu profilisala kao jedna od najperspektivnijih igračica odbrane u Evropi.