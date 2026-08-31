Fudbal

Srpkinja umalo nije postala najskuplja u istoriji, klub rekao "ne" bezobraznoj ponudi

M.M.

31. 08. 2026. u 11:14

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Ostaje u Interu

Српкиња умало није постала најскупља у историји, клуб рекао не безобразној понуди

Foto: Instagram/m_milinkovic24

Italijanski Inter odbio je ponudu saudijskog kluba Al Kadsija vrednu rekordnih dva miliona dolara (oko 1,72 miliona evra) za reprezentativku Bosne i Hercegovine Mariju Anu Milinković.

Da je transfer realizovan, ova 21-godišnja odbrambena igračica postala bi najskuplja fudbalerka u istoriji ovog sporta.

Iako su pojedini transfer eksperti, poput Rudija Galetija, prvobitno najavljivali da su pregovori u završnoj fazi i da je dogovor o dvogodišnjem ugovoru blizu, čelnici kluba iz Milana ipak su odlučili da kažu „ne“ istorijskoj cifri. U milanskom klubu smatraju da mlada fudbalerka vredi znatno više i vide je kao ključni stub svoje odbrane u budućnosti.

Iznos od dva miliona dolara predstavljao bi presedan u ženskom fudbalu, nadmašivši dosadašnje rekordne transfere koji su tek nedavno počeli da prelaze granicu od milion evra.

Marija Ana Milinković, devojka sa Pala. je u Italiju stigla sa statusom dvostruke najbolje igračice Premijer lige Bosne i Hercegovine, a u dresu Intera se u kratkom periodu profilisala kao jedna od najperspektivnijih igračica odbrane u Evropi.

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