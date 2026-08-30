LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa više nego realnim kvotama
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Nedelja
12.15 Utreht - PSV X2&2+ (1.23)
20.30 Samsun - Fener X2 (1.15)
Ukupna kvota: 2.02
Danas nešto opreznije tipujemo na favorite, a uz to dajemo golove na meču Čelsija i Brajtona zbog veoma otvorenog stila fudbala "plavaca".
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