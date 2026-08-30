Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa više nego realnim kvotama

В.М.

30. 08. 2026. u 09:08

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са више него реалним квотама

YASIN AKGUL / AFP / Profimedia

Nedelja

12.15 Utreht - PSV X2&2+ (1.23)

15.00 Čelsi - Brajton |1+&2+ (1.43)
20.30 Samsun - Fener X2 (1.15)

Ukupna kvota: 2.02

Danas nešto opreznije tipujemo na favorite, a uz to dajemo golove na meču Čelsija i Brajtona zbog veoma otvorenog stila fudbala "plavaca".

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