Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

28. 08. 2026. u 08:33

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Ricardo Larreina / AFP / Profimedia

Petak

18.30 Al Vasl - Al Ahli Dubai |2+ (2.25)

20.00 Jong Ajaks - Helmond |2+ (2.25)

Kvota: 5.06

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