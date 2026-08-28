ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Dinamo se posvetio prvenstvu
* Bivši kapiten Zorje, tipuje Ukrajinu 1
MOJ TIP
KOLOS - OBOLON 1
Kudrivka - Epicentar X2
Livi Bereg - Karpati X2
Šahtjor - Žitomir 2-3
Čerkasi - Krivbas 3+
Zorja - Harkov 2-3
BUKOVINA - DINAMO K. 2
Jedinica ne bi smela da izostane u okršaju Kolosa sa Obolonom. Domaćin je za klasu bolju od rivala.
Dinamo je učešće na međunarodnoj sceni završio u kvalifikacijama. Od gostovanja Bukovini, od velikana očekujem da se maksimalno posveti prvenstvu, pa predlažem dvojku.
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