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ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Dinamo se posvetio prvenstvu

Žarko Urošević

28. 08. 2026. u 08:30

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* Bivši kapiten Zorje, tipuje Ukrajinu 1

ЖЕЉКО ЉУБЕНОВИЋ: Динамо се посветио првенству

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Beata Zawrzel

MOJ TIP

KOLOS - OBOLON 1

Kudrivka - Epicentar X2

Livi Bereg - Karpati X2

Šahtjor - Žitomir 2-3

Čerkasi - Krivbas 3+

Zorja - Harkov 2-3

BUKOVINA - DINAMO K. 2

Jedinica ne bi smela da izostane u okršaju Kolosa sa Obolonom. Domaćin je za klasu bolju od rivala.

Dinamo je učešće na međunarodnoj sceni završio u kvalifikacijama. Od gostovanja Bukovini, od velikana očekujem da se maksimalno posveti prvenstvu, pa predlažem dvojku.

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